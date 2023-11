Green Friday als alternatief voor koopgekte: ‘Repareren, huren, of tweedehands in plaats nieuw’

Waar de meeste mensen vrijdag de stad in gingen om een ‘Black Friday’-deal te scoren, ging actiegroep Grootouders voor het Klimaat naar het centrum van Stad om te protesteren tegen het fenomeen.



Volgens de groep moeten producten meer hergebruikt worden, in plaats van dat er iets nieuws gekocht wordt. Grootouders voor het Klimaat roept daarom op om Green Friday als alternatief aan te houden. De activisten trokken vanaf het Groninger Museum de stad in om het winkelend publiek te wijzen op de alternatieven.

”Mensen kopen tijdens Black Friday massaal nieuwe producten in, terwijl er wellicht een alternatief voor is. Bijvoorbeeld bij een kringloopwinkel”, aldus Marike Slopsema van Grootouders voor het Klimaat. Daarnaast roept de actiegroep op om producten te laten repareren, te lenen of te huren in plaats van het nieuw aan te schaffen.

Grootouders voor het Klimaat wil, onder meer met de actie vrijdag, de volgende generatie een betere en schonere wereld nalaten. “Mijn kleinkinderen vinden het klimaat ook belangrijk”, vertelt Jan Schuling, die vandaag meeliep namens de klimaatbeweging. “Al zijn mijn kleinkinderen minder idealistisch dan hun opa. Zij vliegen namelijk nog wel de hele wereld over.”