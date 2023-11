Glimmenaren voelen zich niet gehoord door Airport Eelde

Inwoners van Glimmen voelen zich niet gehoord door Groningen Airport Eelde. Dat bleek vorige maand bij een informatievond over de plannen van het vliegveld en de overlast die het veroorzaakt. Er komt nu een tweede informatieavond.

De informatieavond in het dorpshuis van Glimmen liet één ding duidelijk zien: aanwezige inwoners voelen zich niet gehoord in hun zorgen over de plannen van de voorgenomen nachtvluchten in het nieuwe luchthavenbesluit in 2024. Uit eigen onderzoek van Plaatselijk Belang Glimmen blijkt dat ruim 94% van de meer dan 500 respondenten tegen uitbreiding van de openingstijden is.

Daarnaast is het aantal lesvluchten explosief gestegen: van 3.000 per kwartaal in 2018 naar 12.000 per kwartaal nu. Dit geeft in de dorpen, maar ook in de buitengebieden van de gemeenten Groningen en Tynaarlo, grote geluidsoverlast en angst voor de uitstoot van vervuilende, loodhoudende brandstoffen.

De informatieavond in Glimmen was voor veel van de aanwezige inwoners emotioneel; men voelde zich niet gehoord door de luchthaven. Door tijdgebrek konden niet alle onderwerpen behandeld worden. Daarom hebben de organisatoren, Plaatselijk Belang Glimmen en de luchthavendirectie, besloten een tweede informatieavond in te plannen. Deze vindt op 4 december plaats in het dorpshuis van Glimmen.