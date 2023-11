Gestolen Van Gogh vanaf april terug in Groninger Museum

Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar - Van Gogh - Foto: Groninger Museum

De Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar van Vincent van Gogh is vanaf volgend jaar april terug in het Groninger Museum.

Het schilderij zal te bewonderen zijn in de nieuwe collectietentoonstelling van het museum die dan opent. Het Groninger Museum krijgt volgend jaar een nieuwe collectiepresentatie, die geheel in het teken staat van het 150-jarige bestaan van het museum.

Het in 1884 gemaakte schilderij werd in 2020 gestolen uit museum Singer in Laren. Twee maanden geleden werd het schilderij teruggegeven aan kunstdetective Arthur Brand en vervolgens aan het Groninger Museum, de eigenaar van het schilderij. De komende tijd wordt het werk grondig onderzocht en gerestaureerd.