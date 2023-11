Gereformeerde kerk in Thesinge heeft windvaan weer terug

De gereformeerde kerk in Thesinge heeft de windvaan weer terug. Het ornament, een engel met een bazuin, was verwijderd, omdat het opnieuw verguld moest worden.

Het herplaatsen van de windvaan is een onderdeel van een uitgebreide renovatie van de kerk uit 1876. Die was onder meer nodig omdat de kerk aardbevingsschade heeft opgelopen. Het opknappen gebeurde in opdracht van de Vereniging van Groninger Kerken.

Het plaatsen van de windvaan was een aanleiding om kinderen van CBS De Til uit te nodigen om de renovatie te bekijken. De school staat recht tegenover de kerk.

Twee leerlingen van de school hielpen de restaurateurs mee om de windvaan terug te plaatsen.