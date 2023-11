Genomineerden bekend voor Sportgala Groningen

Foto: Rieks Oijnhausen

De Sportprijscommissie heeft de genomineerden vastgesteld voor het Sportgala Groningen 2023, wat op 11 december plaatsvindt in MartiniPlaza. Groningers kunnen tot en met 3 december stemmen op de genomineerden voor Sporter, Sportploeg en Aangepaste sport.

De genomineerden voor de Groninger Sporter van het Jaar zijn roeier Melvin Twellaar, hoogspringster Britt Weerman en roeister Marloes Oldenburg. In de categorie Sportploeg van het Jaar zijn volleybalclub Samen Lycurgus, de dames van Groningen Atletiek en de herenroeiploeg van Gyas/De Hunze.

Daarnaast zijn rolstoelrugbyers Jop van der Laan en Ben Bazuin genomineerd in de categorie Aangepaste Sport en judoka Lars van Oostrum, meerkampster Sofie Dokter en schaakster Machteld van Foreest dingen mee naar de prijs voor Sporttalent van het Jaar.

Tijdens het Sportgala op 11 december, gepresenteerd door Dione de Graaff, wordt bekend wie er met de prijzen naar huis gaan. Van 14 november tot en met 3 december kan er gestemd worden op de categorieën Sporter, Sportploeg en Aangepaste Sport. Dat kan hier. Deze stemmen wegen mee in het bepalen van de winnaars. In de categorie Sporttalent wordt de winnaar gekozen door de Sportprijscommissie; dit betreft geen publieke verkiezing.

Tenslotte is er de Breedtesportprijs. Die kan worden gewonnen worden door een persoon, vereniging, organisatie of evenement met Groningse roots, die zich de afgelopen jaren op een bijzondere en positieve wijze heeft ingezet voor de breedtesport in de provincie Groningen. Hiervoor konden inwoners tot en met 12 november kandidaten aandragen. Vanuit elke Groninger gemeente dingt één kandidaat mee naar deze prijs. Tijdens Sportgala Groningen worden de genomineerden gepresenteerd, gevolgd door het bekendmaken van de winnaar die vooraf is gekozen door een jury.