Gemeente verlengt noodpakket energiekosten voor MKB, 945.000 euro beschikbaar aan hulp en subsidies

Ondernemers in Groningen kunnen ook volgend jaar gebruik maken van ondersteuning en subsidies op basis van het noodpakket “Energiekosten en inflatie”.

Dat maakte de gemeente dinsdagochtend bekend. Het noodpakket werd een jaar geleden beschikbaar gesteld om de gestegen energiekosten van bedrijven en bewoners op een structurele en duurzame wijze te verlagen.

MKB-ondernemers kunnen in 2024 gebruik maken van zeven regelingen die hen ondersteunen bij een duurzame bedrijfsvoering. Dat kunnen advies- en coachingstrajecten zijn, maar ook subsidies.

“Ondernemers hebben te maken met veel uitdagingen”, vertelt wethouder Carine Bloemhoff. “Door de gestegen kosten voor onder andere energie, personeel en grondstoffen staat hun bedrijfsvoering onder druk. Dat geldt voor alle ondernemers, maar met name voor het midden- en klein bedrijf en de ZZP’ers. We willen deze ondernemers zo goed mogelijk ondersteunen om verantwoorde keuzes te maken in hun energieverbruik en bedrijfsvoering.”

In het najaar van volgend jaar maakt het gemeentebestuur de balans op in de subsidiepot. Dan krijgt ook de gemeenteraad te zien hoeveel ondernemers gebruik hebben gemaakt van alle regelingen en welk budget daarvoor is gebruikt.

