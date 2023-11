Gemeente: “Twee stembureaus in Plantsoenbuurt niet toegankelijk voor mensen met beperking”

Foto: Ecco van Oosterhout

In de Plantsoenbuurt zijn komende woensdag, wanneer de Tweede Kamerverkiezingen plaatsvinden, twee stembureaus niet toegankelijk voor mensen met een beperking. Officieel moeten alle stembureaus gebruikt kunnen worden door mensen die bijvoorbeeld afhankelijk zijn van een rolstoel.

Afgelopen weekend maakte Open State Foundation bekend dat er in ons land 400 stembureaus niet toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Drie daarvan bevinden zich in de gemeente Groningen, allen in de Plantsoenbuurt. “Ik las het artikel van OOG Tv, en heb direct actie ondernomen”, vertelt raadslid Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen. “Het kan niet zo zijn dat stembureaus niet voor iedereen toegankelijk zijn. We hebben afgesproken dat iedereen overal moet kunnen stemmen.”

“Twee locaties niet toegankelijk”

Uit het onderzoek van Open State Foundation blijkt dat de stembureaus in stichting De Open Poort aan de Moesstraat, in VRIJDAG aan de Akkerstraat en het stemlokaal aan de Johan de Wittstraat niet toegankelijk zijn voor rolstoelers. “De burgemeester heeft laten weten dat de locatie aan de Johan de Wittstraat wel toegankelijk is voor iedereen, maar de overige twee niet.”

Stemtaxi

Menger: “De gemeente geeft op haar website aan waar je kan stemmen, en het advies is ook om hier gebruik van te maken. Naar aanleiding van het onderzoek naar de toegankelijkheid is deze website aangepast. Indien mensen door dit euvel niet gebruik kunnen maken van het dichtstbijzijnde stembureau, dan kan er gratis gebruik worden gemaakt van stemtaxi’s. Deze taxi brengt je naar het dichtstbijzijnde stembureau.”

Meer informatie over de stembureaus en het reserveren van een taxi is te vinden op deze website.