Gemeente neemt jeugdsynagoge Folkingedwarsstraat terug: ‘Koper hield zich niet aan contract’

Foto via Google Maps - Streetview

De gemeente heeft het koopcontract voor de jeugdsynagoge aan de Folkingedwarsstraat ontbonden en neemt het pand voorlopig weer zelf in handen. Volgens het gemeentebestuur is deze beslissing genomen, omdat de eigenaar zich niet aan de gemaakte afspraken rond de koop van het inmiddels gekraakte gebouw.

De gemeente deed het pand, gebouwd in 1940 en na de oorlog nog lang het hoofdkwartier voor de Joodse gemeenschap in Groningen, begin dit jaar in de verkoop. Aan de verkoop zaten wel voorwaarden verbonden. Zo moest een aantal cultuurhistorische onderdelen (voornamelijk aan de buitenkant) van het gebouw bewaard blijven. De gemeente stelde daarvoor een ontwerp op met de koper.

Maar de koper van de jeugdsynagoge, die voor de verkoop dienst deed als buurt- en sportcentrum, had volgens het college na de verkoop in februari ineens andere plannen. Eind juli diende de koper een omgevingsvergunning in voor een alternatieve verbouwing van de gymzaal. “Dit plan van koper wijkt aanzienlijk af van het door de gemeente verkochte plan en het idee van de gemeente bij het plan”, schrijft het college aan de gemeenteraad. “Zo wenst koper niet het publiek toegankelijke hof te realiseren en wordt de hoogte van de oorspronkelijke ruimte met zicht op de bijzondere spanten, het behoud van de structuur van het gebouw en de gang tussen het pand en de naastgelegen dienstwoningen (achter de poort) door koper teniet gedaan.”

Maar de gemeente was, als het om de eerder genoemde omgevingsvergunning gaat, naar eigen zeggen met handen gebonden. Eind oktober keurde de gemeente het plan, met tegenzin, goed. Maar de plannen van de koper komen niet overeen met de voorwaarden in het koopcontract. Daarom is nu met de koper afgesproken dat de verkoop niet doorgaat en dat het pand weer teruggaat naar de gemeente. De komende tijd bezint het gemeentebestuur zich op wat er nu wel met de voormalige jeugdsynagoge moet gebeuren.

Verkoop en sloop zorgden al langer voor ophef

De verkoop van de jeugdsynagoge verliep al niet zonder slag of stoot. Voor de zomervakantie probeerde een drietal raadsfracties de (gedeeltelijke) sloop van de jeugdsynagoge al te stoppen. Toen liet het gemeentebestuur nog weten niet terug te willen komen op de verkoop, omdat het achter de overeengekomen plannen stond en omdat een heroverweging veel tijd en geld zou kosten.

Een groep krakers liet het daar niet bij zitten. Begin oktober namen ze hun intrek in het pand om de ‘sloop’ tegen te houden. Het OM probeerde vorige maand om de krakers te laten uitzetten, maar de voorzieningenrechter besloot dat de krakers voorlopig mogen blijven zitten. Pas als de verbouwing zou gaan beginnen, moeten de krakers weg. Vorige week werd bekend dat ook een groep buren van plan is om naar de rechter te stappen om de verbouwingsplannen voor de jeugdsynagoge tegen te houden.