Gemeente krijgt weer een Gemeentelijk EnergieBedrijf

Foto: Borevina via Pixabay

De gemeente Groningen krijgt met ingang van volgend jaar een eigen Gemeentelijk Energiebedrijf. In 1985 stopte de gemeente met het GEB. Nu, 37 jaar later, wil de gemeente weer een eigen energiebedrijf.

Zo krijgt ze meer zeggenschap en profiteert ze ook van de opbrengsten. De energiemarkt is geprivatiseerd, door heel het land en op zee zetten bedrijven windmolens neer, en hectares landbouwgrond worden bedekt door zonnepanelen. Energieprijzen zijn flink hoger, er bestaat zelf zoiets als energiearmoede. Grip op de situatie dat is wat de wethouder wil. “We krijgen stroom van zonnepanelen en windmolens, onderdeel van het bedrijf is ook Warmtestad, en we gaan misschien ook in laadpalen en waterstof doen. De opbrengst gaat naar het fonds energietransitie. ”

Het bedrijf gaat niet aan particulieren leveren.