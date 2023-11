Gemeente heeft anderhalve ton meer nodig voor nieuw pannekoekschip aan Oosterhaven door rechtszaken

Foto: Patrick Wind

De gemeente Groningen heeft bijna 150.000 euro extra nodig voor de verplaatsingsprocedure van het Pannekoekschip naar de Oosterhaven. Met name juridische kosten vanwege gerechtelijke procedures, die tegenstanders voeren tegen de komst van het schip, zijn daar de aanleiding voor.

Daarmee is de gemeente straks bijna 600 duizend euro kwijt aan de ‘verplaatsing’ van de eetboot. De rechtbank werkt nog steeds aan een oordeel in een bodemprocedure, waarmee bezwarende omwonenden willen voorkomen dat de ‘Johanna’ (de vervanger van het huidige Pannekoekschip aan het Schuitendiep) aan de kade blijft liggen.

De ‘Johanna’ ligt sinds half juni al in de Oosterhaven. Er wordt op dit moment nog gewerkt aan de aanleg van riolering, gas en elektriciteit, dus de boot is nog niet in bedrijf. De bezwarende omwonenden probeerden eind juni nog om de boot weer te laten vertrekken, zolang de bodemprocedure nog loopt. De uitspraak in deze zaak wordt binnen enkele weken verwacht en de eigenaren van het Pannekoekschip wachten deze procedure af voordat het schip open gaat.

Naast verwachte extra kosten voor de afmeerlocatie aan het Oude Winschoterdiep vraagt het college nu 144.000 euro extra voor het project rond de ‘verplaatsing’ van het Pannekoekschip (het oude schip aan het Schuitendiep wordt gesloopt) voor juridische kosten. Mocht de bodemprocedure in het voordeel van de gemeente uitvallen, dan houdt het college rekening met een gang naar de Raad van State door de bezwarende omwonenden.