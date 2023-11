Treinverkeer richting Assen hervat na aanrijding bij Glimmen

Foto: Sebastiaan Scheffer

Treinreizigers tussen Groningen en Zwolle hebben zaterdagavond te maken gehad met vertraging. Door een aanrijding was er enige tijd geen treinverkeer mogelijk.

De problemen begonnen rond 22.05 uur. Een Koploper van de NS, onderweg van Den Haag richting Groningen, kwam ter hoogte van de Parallelweg bij Glimmen in botsing met een object. “Het is onbekend wat dat geweest is”, laat een nieuwsfotograaf weten. “De trein heeft een snelremming uitgevoerd en heeft ongeveer twintig minuten stilgestaan in het dorp.”

Rond 22.30 uur werd het treinverkeer weer hervat. Er wordt onderzoek gedaan wat er precies is gebeurd.