Gedupeerden batch 1588 confronteren Vijlbrief met schrijnende verhalen

Foto: SP

Een groep bewoners, die tot batch 1588 behoren, hebben zaterdagmiddag staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) van Mijnbouw geconfronteerd met hun schrijnende verhalen. De bewoners ervaren veel problemen bij de versterking van hun woningen.

De adressen van batch 1588 bevinden zich in de gemeente Groningen, Midden-Groningen en Eemsdelta. In onze gemeente gaat het voornamelijk om adressen in Ten Boer. Eigenaren kunnen gebruik maken van een subsidie die als doel heeft om de versterkingsmaatregelen te versnellen. En toch gaat dat verre van soepel. Inwoners ervaren veel problemen en hebben bovendien gemiddeld 40.000 euro eigen geld in de versterkingsoperatie moeten steken.

“Het lijkt alsof je meespeelt in een loterij”

Bij de actie hielden de bewoners borden vast die lijken op een bekende loterij. “Als gedupeerde Groninger lijkt het nog steeds alsof je meespeelt in een loterij”, vertelt bewoonster Bianca de Vries. “Sommigen krijgen wel waar ze recht op hebben, anderen niet of maar deels. Dat moet stoppen. Alle gedupeerden moeten eerlijk worden geholpen.”

Sandra Beckerman (SP): “Mensen kunnen niet meer wachten”

Eerder diende SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman in de Tweede Kamer een motie in, samen met haar PvdA-collega Henk Nijboer, om alle gedupeerden, die eigen geld hebben geïnvesteerd in de versterking, te compenseren. “We zien dat juist zwaar gedupeerden nu nog steeds vast blijven zitten. Dat geldt ook voor veel mensen in Batch 1588. De Tweede Kamer heeft al uitgesproken dat dit anders moet. Wat ons betreft moet de staatssecretaris dit nu regelen. Mensen kunnen niet meer wachten”, aldus Beckerman.

“Geen beloftes”

Vijlbrief heeft zaterdagmiddag naar de verhalen geluisterd. Beckerman: “Het is een goed gesprek geweest. Dit is een onderwerp waar al lang voor gestreden wordt. Ondanks dat de staatssecretaris geen beloftes heeft gedaan, denken we wel dat dit helpt. Dit aanhangig maken, maar ook het confronteren. We moeten vol blijven houden, en als partij blijven we dit onderwerp ook volop in de gaten houden.”