Gaslicht.com van Ben Woldring uitgeroepen tot Website van het Jaar

Bron: eigen foto

Gaslicht.com, de website van ondernemer Ben Woldering, is opnieuw uitgeroepen tot website van het jaar. In de categorie over vergelijkingswebsites werd voor de vierde keer de overwinning gepakt, net als in 2019, 2020 en 2022.

Binnen de categorie blijft de website elf andere websites voor. De prijs werd uitgereikt in Amsterdam door presentator Humberto Tan. Gaslicht.com bestaat dit jaar 25 jaar. Woldring laat weten: “We doen er elke dag alles aan om de meest complete energievergelijker van Nederland te zijn, met altijd de consument op één. Dit jaar geldt een prijsplafond voor energie. Deze overheidsbescherming vervalt per 1 januari, midden in de winter. Geopolitieke ontwikkelingen kunnen zorgen voor een forse stijging van energieprijzen. Aan ons om huishoudens te blijven voorzien van objectieve vergelijkingen, gratis overstapadvies en mogelijkheden om te besparen.