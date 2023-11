Frisse donderdag en vrijdag blijven droog met zon tussen wolkenvelden

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen zijn de buien van de afgelopen periode even uit de lucht en doet de temperatuur nog een paar kleine stapjes omlaag. Ook de zon laat zich af en toe zien. Gedurende het weekend draait het weerbeeld zich weer om richting hogere temperaturen, maar ook naar meer nattigheid.

Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft het donderdag droog en wisselen wolkenvelden en perioden met zon elkaar af: “Het wordt 9 graden bij een zwakke of matige wind uit het oosten tot noordoosten. In de nacht naar vrijdag is er kans op een mistbank, bij minima dalend tot rond het vriespunt. Aan de grond vriest het uitgebreid.”

“Ook donderdag zijn er perioden met zon en blijft het droog”, vervolgt Kamphuis. “Het wordt 7 graden bij een zwakke noordwestenwind. In de nacht liggen de minima opnieuw rond het vriespunt en is er weer kans op een mistbank. Ook zaterdag begint droog met wat zon, maar eindigt nat. Er steekt een matige tot vrij krachtige zuidoostenwind op en het is opnieuw waterkoud bij 7 graden.”

Zondag keert de regen terug in ons gebied, aldus Kamphuis: “Een flinke zuidwestenwind zorgt voor de aanvoer van zachte lucht. Het wordt daardoor 13 of 14 graden, maar dat moeten we wel bekopen met regen. Ook begin volgende week is het licht onbestendig en valt er soms een bui. Maar de grote hoeveelheden regen lijken dan even tot het verleden te horen.”