Forum Groningen verwacht record aantal bezoekers

Foto Kimberly Blaak Forum Groningen

Het Forum Groningen verwacht voor dit jaar een record aantal van circa 2,3 miljoen bezoekers. Ook de aantallen bioscoopbezoekers en bibliotheekabonnementen zullen toenemen.

Vorig jaar bezochten bijna 2,1 miljoen mensen de hoofdlocatie aan de Nieuwe Markt. Een kleine 94 duizend mensen bezochten de exposities, ruim 132 duizend mensen bekeken een film en er werden 825 duizend boeken uitgeleend.

Gemeenten hebben sinds dit jaar de regiefunctie over de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) in de lokale bibliotheken. Het gaat onder meer om opgaven op gebied van armoede, inclusie, digitalisering en laaggeletterdheid. Het Forum is hiervoor verantwoordelijk.

Groningen gaat dit najaar van start met twee nieuwe ontwikkelpleinen: aan de Nieuwe Markt en in Ten Boer. In de hoofdvestiging komt een maandelijkse informatiemarkt. Bij een ontwikkelplein krijgen mensen informatie, praktische hulp en begeleiding op gebied van werk, studie, wonen, gezondheid, financiën en opvoeding.

De gemeente heeft in juni voor de filialen in Ten Boer, Haren, Hoogkerk en Lewenborg bij de Rijksoverheid om geld gevraagd voor verbouwingen en extra openingsuren. Dat is in de eerste ronde niet gehonoreerd. Later deze maand dient de gemeente opnieuw een verzoek in. De kans op toekenning is volgens de gemeente ditmaal aanzienlijk hoger.

Het Forum heeft de gemeente kortgeleden om hulp gevraagd, omdat het de fors gestegen energiekosten niet kan betalen. De gemeente verwacht dat het Forum met de beschikbare energierekening (aanvraag 400 duizend euro), inzet eigen vermogen (840 duizend) en aanspraak op de aanloopreserve (460 duizend euro) voldoende eigen vermogen behoudt voor de nabije toekomst.