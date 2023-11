Forse celstraffen geëist tegen verdachten schietpartij in Oost-Indische Buurt

Foto: Rechtspraak.nl

Het Openbaar Ministerie eist celstraffen van drie jaar en vijftien maanden tegen de twee verdachten van een schietpartij, die vorig jaar september plaatsvond in de Oost-Indische Buurt in Groningen.

Volgens RTV Noord werd de zwaarste straf (drie jaar cel) geëist tegen een 27-jarige man uit Arnhem, omdat hij de eerste zou zijn die kogels afvuurde. Een 25-jarige man uit Groningen hoorde vijftien maanden celstraf tegen zich eisen. Hij greep na de schoten van de Arnhemmer ook naar een wapen en loste schoten, naar eigen zeggen als ‘waarschuwing’.

Bij de schietpartij, die op 22 september vorig jaar plaatsvond rond de Bataviastraat en de Floresstraat, raakte niemand gewond. De politie ging af op een melding over knallen in de wijk en vond direct kogelgaten en gesneuvelde autoruiten. Het OM denkt dat de schietpartij ontstond door een conflict in relationele sfeer. De Arnhemmer ontkent betrokkenheid bij het incident. De Groninger stelt dat een ‘intimiderende blik’ van de voorbijlopende Arnhemmer, terwijl hij op een terras zat met anderen, de aanleiding was voor het incident.