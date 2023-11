Floor Buigel nieuw Statenlid voor D66

Floor Buigel is dinsdag geïnstalleerd als nieuw Statenlid namens D66. Daarmee is de vacature die ontstond na het vertrek van Sander Claassen weer gevuld.

De 26-jarige Buigel gaat samen met fractievoorzitter Paula Benjamins-van Oudheusden de fractie van D66 vormen. Ze groeide op in Warffum en verhuisde op 18-jarige leeftijd voor haar studie naar Groningen, waar zij international financial management studeerde aan de RUG.

In die tijd zette ze haar eerste stappen in de politiek als fractievoorzitter van de studentenpartij Lijst Calimero in de Universiteitsraad. In het dagelijks leven is Floor Buigel strategisch adviseur bedrijfsvoering bij de Veiligheidsregio Groningen.

Met haar 26 jaar is ze het jongste Statenlid van de provincie Groningen. In haar maidenspeech vroeg ze dan ook om meer aandacht voor jongerenparticipatie bij provinciaal beleid. Ze diende met een aantal andere partijen een amendement op de begroting in om het budget voor jongerenparticipatie de komende jaren te verhogen.