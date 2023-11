Flitsbezorgbedrijf moet Oosterstraat en Paddepoel verlaten

Foto: Flink.

Er is momenteel nog maar één flitsbezorgbedrijf actief in de gemeente Groningen. Het gaat om Flink, met vestigingen aan de Oosterstraat en in Winkelcentrum Paddepoel. Die moeten echter wel verhuizen.

Twee jaar na de turbulente start van deze bedrijfstak is het merendeel van de vestigingen weer verdwenen, zoals Gefir en Gorillas. Ook is het bedrijfsmodel aangepast. De bezorgtermijn van tien minuten is losgelaten en veel bezorgingen worden nu gecombineerd, waardoor het aantal fietsbewegingen is afgenomen.

De gemeente nam in de tussentijd diverse maatregelen om de overlast van deze ‘dark stores’ te verminderen. Ze moesten een omgevingsvergunning aanvragen en mochten niet meer overal op de stoep parkeren. Ook na de coronapandemie kregen de bedrijven het moeilijk. Veel klanten gingen weer zelf naar de winkel.

De gemeente wil flitsbezorgbedrijven uit de binnenstad en andere winkelcentra weren. Er is namelijk geen sprake van detailhandel. Ze kunnen zich nu vestigen op bedrijventerreinen. De twee vestigingen van Flink moeten dus op zoek naar een andere locatie.