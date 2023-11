Fimme Bakker winnaar 37ste editie Groninger Studenten Cabaret Festival

Fimme Bakker is de winnaar geworden van de 37ste editie van het Groninger Studenten Cabaret Festival. Joël Gideon sleepte de Publieksprijs in de wacht.

Het GSCF werd de afgelopen drie dagen gehouden in de Stadsschouwburg. In totaal waren er zes finalisten. Op woensdag, tijdens de eerste halve finale, namen de eerste drie kandidaten het tegen elkaar op. Op donderdag volgde de tweede halve finale. Een jury beoordeelde dat Fimme Bakker, Luuk Weggemans en Warre Verlinden de drie uiteindelijke finalisten waren.

Verlinden, die nog maar 19 jaar is, werd bekroond met de Persoonlijksheidsprijs. Deze prijs is bedoeld voor het talent met de meeste groeipotentie. Het publiek was het meest onder de indruk van Joël Gideon die er met de Publieksprijs vandoor ging. De drie finalisten gaan de komende tijd toeren door heel Nederland.

Verslaggever Lianne Darmeveil maakte een reportage over het GSCF: