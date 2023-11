Fietsonderdoorgang Stadspark donderdag afgesloten

Foto via Groningen Bereikbaar

De fietsonderdoorgang in het Stadspark, bij de Concourslaan, is donderdag 16 november de hele dag afgesloten. De oorzaak zijn werkzaamheden aan het viaduct. Dat meldt Aanpak Ring Zuid.

Op het viaduct worden komende donderdag nieuwe liggers geplaatst. “Het viaduct wordt helemaal vernieuwd”, laat Aanpak Ring Zuid weten. “Dat is nodig omdat de ringweg op deze plek breder wordt gemaakt vanwege de nieuwe op- en afritten bij het Vrijheidsplein.” Het oude viaduct wordt in twee fases afgebroken. In september werd het oostelijke deel gesloopt. Automobilisten rijden nu over het nieuw gebouwde westelijke deel. “Op dit moment zijn we bezig met de bouw van het oostelijke deel. Donderdag gaat een hijskraan de liggers plaatsen. De grote, betonnen, platen worden één voor één op zijn plek gelegd.”

Fietsers en voetgangers worden donderdag omgeleid. Zij kunnen bijvoorbeeld bij de Koeriersterweg, of bij de Peizerweg, onder de ringweg door. De planning is dat de onderdoorgang in het Stadspark in maart 2024 klaar zal zijn.