Fietser ernstig gewond bij verkeersongeluk Maagdenbrug

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Turfsingel is in de nacht van woensdag op donderdag een fietser ernstig gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 00.15 uur bij de Maagdenbrug. “De fietser kwam vanaf de Grote Markt en wilde richting de W.A. Scholtenstraat fietsen”, vertelt Ten Cate. “De automobilist reed op de Turfsingel in de richting van het Schuitendiep. Op de kruising werd de fietser geschept, waarbij het slachtoffer tegen de voorruit sloeg. Door de klap belandde de fiets tien tot vijftien meter verderop.”

Trauma-arts

Hulpdiensten waren snel aanwezig. “Ambulancemedewerkers hebben hulp gekregen van het Mobiel Medisch Team. Een trauma-arts en een verpleegkundige hebben het ambulancepersoneel geholpen bij de stabilisatie van het slachtoffer. Na ongeveer drie kwartier is de persoon met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.” De politie heeft op de kruising onderzoek gedaan naar de oorzaak. Vanwege het ongeluk was de kruising een tijdlang afgesloten voor het verkeer. De personenauto is weggesleept door een bergingsbedrijf.

Verkeerslichten uitgezet

De kruising was tot voor kort uitgerust met verkeerslichten. Vorige maand zijn deze uitgezet. De maximumsnelheid op de kruising is verlaagd naar 30 kilometer per uur. Met de verandering van de situatie rond de Maagdenbrug wil de gemeente de lange rijen voor de stoplichten tegengaan die er met regelmaat staan, sinds het verdwijnen van de bussen van de Grote Markt. In december zijn de verkeerslichten al eens een paar keer uitgezet. Uit deze test bleek dat de wachttijden sterk afnamen. Ook ontstonden er geen onveilige verkeerssituaties door de uitgezette verkeerslichten.