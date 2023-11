FC-spits Kevin van Veen hint op belangstelling uit Schotland

Kevin van Veen zou in zijn voor op een terugkeer naar Schotland, waar hij voetbalde voor hij afgelopen zomer de overstap naar FC Groningen maakte. Dat meldt het Schotse blad the Scottish Sun.

Van Veen staat sinds enkele weken niet in de basis, terwijl zijn vriendin, die nog in Schotland woont, een dezer dagen een baby krijgt. De spits, die tot nu toe vijfmaal scoorde voor FC Groningen, zinspeelt in het artikel op een terugkeer naar Schotland. Glasgow Rangers zou één van de clubs zijn die belangstelling heeft.

De 32-jarige Van Veen, die vorig seizoen 29 maal scoorde voor Motherwell, meldt: “De verhuizing naar Nederland heeft niet volgens verwachting uitgepakt. Mijn vriendin verwacht binnen enkele weken ons eerste kind en de situatie wordt steeds moeilijker voor mij. Ik wist, toen ik naar FC Groningen ging, dat dit een uitdaging zou worden, maar het is veel zwaarder dan ik verwachtte. Ik was vorige week in Schotland en ben afgelopen week teruggekeerd naar Nederland. Toen realiseerde ik me dat ik de baby moest achterlaten.

Volgens The Scottish Sun had Van Veen enkele weken geleden een meningsverschil met trainer Dick Lukkien, waarna hij op de reservebank belandde. “Ik ging toen over de streep door de taal die ik daarbij bezigde,” aldus Van Veen. Hij voegde daaraan toe dat zijn agent zes of zeven telefoontjes had gekregen met de vraag of de spits in januari gehuurd kon worden. “Dat zou een verstandig alternatief voor me zijn.”