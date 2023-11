FC Groningen wint oefenwedstrijd van sc Heerenveen

Foto via FC Groningen

FC Groningen heeft woensdagmiddag een oefenwedstrijd tegen sc Heerenveen op Fries kunstgras afgesloten met een 3-1 overwinning.

Na een kwartier spelen kwam Heerenveen op voorsprong door een schuiver van Pelle van Amersfoort. Na ruim een half uur kwam FC Groningen op gelijke hoogte door een goal van Thom van Bergen. Met 1-1 op het scorebord gingen de twee noordelijke ploegen de kleedkamers in. Kort na de pauze was het opnieuw Van Bergen die zijn ploeg een doelpunt en een 2-1 voorsprong bezorgde.

De rest van de tweede helft had FC Groningen de overhand in het spel. Een hattrick voor Van Bergen werd een kwartier voor tijd voorkomen door Heerenveen-doelman Andries Noppert in een één-tegen-één situatie. Kristian Lien besliste de wedstrijd in de slotfase met een doelpunt, dit keer op aangeven van Van Bergen.

FC Groningen speelt komend weekend niet vanwege de interlandperiode. Het weekend daarop staat een dubbel programma op de rol: eerst een thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven op vrijdag 24 november, de maandag erna speelt FC Groningen in Alkmaar tegen Jong AZ.