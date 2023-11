FC Groningen wil ‘opener procedure’ bij aanstelling nieuwe RvC-leden

De Euroborg stroomt langzaam vol (foto: Wouter Holsappel)

De Raad van Commissarissen (RvC) is begonnen met het vinden van nieuwe leden. De club laat weten dat het daarbij gaat voor een meer open procedure dan normaal. FC Groningen maakt daarnaast gebruik van een recruiter van bestuurders in haar zoektocht.

“Anders dan eerder te doen gebruikelijk was, willen de RvC en het Stichtingsbestuur van FC Groningen een meer open procedure”, schrijven de twee cluborganen op de website van FC Groningen. “Een procedure waarbij ook ruimte is voor kandidaten buiten het directe netwerk van de huidige RvC. Dit dient de kwaliteit en diversiteit van de RvC ten goede te komen.”

De RvC stelt haar luisterend oor onder meer neer te legen bij (het netwerk van) de Supportersvereniging en de Business Club. Ook medewerkers van de club kunnen via hun leidinggevenden ook suggesties aandragen. Bart Boerema van Talent in Bedrijf, een headhunter voor managers uit Groningen, helpt volgens de club mee met gesprekken voeren en een oogje in het zeil rond het selectieproces. Kandidaten die denken dat ze in de RvC van FC Groningen kunnen werken, kunnen zich bij dit bureau aanmelden.

De club laat daarnaast weten dat het de RvC-weer voltallig wil hebben voor het aangekondigde vertrek van algemeen directeur Wouter Gudde. Eerder deze maand werd bekend dat algemeen directeur Wouter Gudde uiterlijk aan het einde van het seizoen stopt. Daarnaast legden twee leden van de RvC, voorzitter Erik Mulder en lid Berend Rubingh, hun functie per direct neer. Dit vanwege de onrustige situatie bij de club die momenteel veertiende staat in de Keuken Kampioen Divisie. De RvC-leden stapten op naar aanleiding van het bericht van de Supportersvereniging, die het vertrouwen in het controlerende orgaan van de club opzegde.