FC Groningen koploper in aantal uitsupporters

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Op het veld gaat het met een veertiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie nog niet naar behoren, maar met de steun van de supporters zit het tot nu toe wel goed. FC Groningen is namelijk koploper als het gaat om het aantal supporters tijdens uitwedstrijden.

Awaydays NL, een Nederlands platform voor uitsupporters op social media platform X, plaatste donderdag een update over de bezoekersaantallen van uitsupporters per club in de Keuken Kampioen Divisie. Met een bezettingsgraad van ongeveer honderd procent is FC Groningen de club die per wedstrijd de meeste uitsupporters meeneemt. Gemiddeld gaan er 465 supporters naar de uitwedstrijden van de FC.

FC Groningen heeft tot nu toe zeven uitwedstrijden gespeeld. Daarvan waren zes uitvakken compleet uitverkocht. Alleen het uitvak bij het Limburgse Roda JC was op zes kaarten na niet vol.

De achtervolgers van de Trots van het Noorden zijn NAC Breda (99,5%) en Roda JC (85,7%).

Awaydays NL maakte donderdag de koppositie van FC Groningen bekend: