FC Groningen knalt driemaal op de lat, maar blijft steken op 0-0

Een energiek spelend FC Groningen heeft zondag in Kerkrade geen loon naar werken gekregen. Het was en bleef 0-0, onder meer door drie knallen van de noordelingen op de lat.

Coach Dick Lukkien had zijn team na het duel van vorige week ongewijzigd gelaten. Leandro Bacuna (nog niet fit) en Kevin van Veen (reservebank) ontbraken opnieuw in de basisopstelling. FC Groningen, spelend met drie 19-jarigen, had in de eerste helft verreweg het beste van het spel. Bij balbezit voor Roda JC werd agressief verdedigd en bij eigen balbezit kwamen er diverse kansen voor de FC. De lat had echter – letterlijk – iets hoger gelegd moeten worden. In tien minuten tijd trof de FC driemaal de lat: Pelupessy na 28 minuten en Schreuders na 30 en 40 minuten. Ook een aantal schoten trof geen doel: keeper Lamers had geen moeite met de pogingen van afstand.

Roda JC bood in de tweede helft meer tegenstand, maar pas na ruim een uur spelen deed zich voor hen de eerste kans voor. Doelman Hidde Jurjus redde een kopbal richting tweede paal. In de 68ste minuut werd de prima spelende verdediger Wouter Prins vervangen door Isak Määttä. Een klein kwartier later maakte Luciano Valente plaats voor Laros Duarte. Een onvermoeibaar FC Groningen drong het laatste kwartier opnieuw aan, maar grote doelkansen kwamen er niet uit voort. Spits Van Veen bleef het hele duel op de bank.

Door de remise staat de FC met 16 punten uit 14 duels op de 14e plaats en moet Roda JC de koppositie afstaan aan Willem II. In verband met de komende interlandperiode speelt FC Groningen pas op 24 november opnieuw een duel in de KKD. Dan is FC Eindhoven de opponent in de Euroborg. Als de spelers het goede niveau van deze zondag kunnen handhaven, dan kan een opmars naar boven haast niet uitblijven.