FC Groningen in KNVB beker nipt langs Rijnsburgse Boys

Foto via FC Groningen.

Het geplaagde FC Groningen heeft woensdagavond in Rijnsburg eindelijk weer eens een succesje geboekt. In de eerste knock-out ronde van de KNVB beker werd Rijnsburgse Boys uit de tweede divisie met 1-0 verslagen.

Trainer Dick Lukkien zat niet op de bank wegens kaakproblemen. Assistent Marcel Groninger nam daarom de honneurs waar. Er was opnieuw geen basisplaats voor Kevin van Veen en ook niet voor Kristian Lien. Thom van Bergen speelde met Romano Postema in de spits.

Paal

Na een vuurwerkshow in Rijnsburg, gebeurde er op het veld eerst niet veel tot Luciano Valente na een half uur op de paal van de Zuid-Hollanders schoot. Meer wist Groningen niet te creëren. Rijnsburgse Boys verstopte zich niet, maar kwam helemaal niet tot kansen.

FC Groningen kwam ongewijzigd uit de kleedkamer, maar na een klein uur kwam Van Veen in de ploeg voor Van Bergen. De eerste kans in de tweede helft was voor Rijnsburgse Boys. FC Groningen doelman Hidde Jurjus moest redding brengen op een schot van Furhgill Zeldenrust.

Voorsprong

Nadat Valente in de 70ste minuut op aangeven van Van Veen een grote kans had gemist, kwam FC Groningen na de aansluitende corner toch op voorsprong. Marvin Peersman kopte bij de tweede paal raak: 1-0. Daarmee was het verzet van Rijnsburgse Boys meteen gebroken. FC Groningen kreeg nog wat kansjes, maar gescoord werd er niet meer. Zo werd na vijf wedstrijden zonder zege weer een keer gewonnen.

De loting voor de volgende ronde is aanstaande zaterdagavond bij ESPN.