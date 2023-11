Erepenning van gemeente voor café Wolthoorn & Co

Foto via Gemeente Groningen

Eigenaar Arnold Ensing nam zondag de Erepenning van de gemeente Groningen in ontvangst. Wethouder Economische Zaken Carine Bloemhoff reikte de erkenning uit ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het café.

Met het toekennen van de Erepenning drukt het gemeentebestuur zijn waardering uit voor de verbindende rol die het café speelt in de buurt en waar politieke geschiedenis is geschreven. “Maandagavond is mijn vaste avond hier”, vertelt Bloemhoff. “Dan bespreken we met de PvdA-fractie de politiek door. In dit café zijn coalities gemaakt en gebroken. Hier worden knopen doorgehakt en nieuwe plannen gemaakt. Maar wat er ook speelt, van één ding kan ik zeker zijn: Max heeft altijd mijn drankje al klaar staan. Want dit is een kroeg waar de kastelein weet wat zijn gasten drinken.”

Volgens de gemeente is het café van groot belang voor de Groninger samenleving en in 2008 is de Wolthoorn zelfs uitgeroepen tot beste café van Nederland.

De penning voor Ensing is de 52ste die is uitgereikt sinds de invoering ervan in 1998. De afgelopen jaren is de Erepenning toegekend aan Jurjen van der Meer, Henk Snapper, Klaas Drenth, Pieter Bregman, Niek Verdonk, Jason Dourisseau, WEEVA en Auke de Boer.