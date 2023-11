Energiek FC Groningen geeft wedstrijd uit handen: gelijkspel tegen FC Dordrecht

Foto: Lisa Eising

FC Groningen speelde op zondagmiddag met 2-2 gelijk tegen FC Dordrecht. De Groningers lieten energiek voetbal zien en kwamen in de tweede helft zelfs op voorsprong in de Euroborg. Toch gaven de groen-witten de wedstrijd uit handen en verlieten ze het veld met slechts één punt.

Aanvoerder Leandro Bacuna kon er zondag niet bij zijn. Hij is ziek geweest en was nog niet fit genoeg om te spelen. Marco Rente nam de aanvoerdersband van hem over, en Jorg Schreuders verving Bacuna op het middenveld. Luciano Valente, die een prima bekerwedstrijd speelde tegen Rijnseburgse Boys, en een doelpunt meepakte tegen Cambuur, startte in de punt van de aanval. Daarmee passeerde trainer Dick Lukkien de aanvallers Kevin van Veen en Kristian Lien, die afgelopen wedstrijden een matige indruk achterlieten.

Beide ploegen begonnen fel aan de wedstrijd. In de 9e minuut kwam FC Dordrecht op voorsprong. Jurjens wist de eerste inzet nog te stoppen, maar de bal belandde vervolgens voor de voeten van Rene Kriwak, die deze eenvoudig in het Groningse doel wist te schieten. De groen-witten kwamen direct met een antwoord. Kort na de aftrap bewoog de FC richting het doel van de bezoekers. Hieruit volgde een corner en in de 10e minuut werd deze binnen gekopt door Romano Postema. De ploegen stonden door deze treffer, vroeg in de wedstrijd, weer op gelijke hoogte.

Ondanks een paar slordige momenten achterin liet FC Groningen strijdlust zien. De ploeg zette druk en was een aantal keren gevaarlijk op de helft van Dordrecht. In de 26e minuut kwam Valente op via de zijkant. Hij gaf de bal voor op Thom van Bergen, die de bal op de keeper schoot. Kort hierna verdiende de FC een vrije trap halverwege de helft van de tegenstander. Postema schoot de bal rechtstreeks op doel, maar de Dordrechtse keeper stopte wederom. Kort voor het eind van de eerste helft kreeg de FC nog twee kansen, maar zowel Prins als Pelupessy wisten deze niet te benutten. De ruststand was 1-1.

De tweede helft

Aan het begin van de tweede helft waren zowel FC Groningen als FC Dordrecht dichtbij een treffer. In de 50e minuut werd een schot van Valente in de benedenhoek gestopt door de keeper. Enkele minuten later schoot Adrian Segecic voor Dordrecht de bal op de paal. De periode die hierop volgde speelde zich voornamelijk op de helft van Dordrecht af. De grootste kansen waren voor Johan Hove, die de bal van buiten de zestien net over schoot. Hij veroverde de bal aan de zijlijn en na een individuele dribbel schoot hij de bal in de handen van de keeper.

In de 68e minuut mocht de Euroborg voor de tweede keer tijdens deze wedstrijd juichen. Via een corner kwam de bal bij Peersman terecht, die de bal in het doel van de Dordrechters werkte. De groen-witten kwamen daarmee op voorsprong. In de 78e minuut kwam Dordrecht op de helft van de FC. Jari Schuurman schoot voor de bezoekers de bal langs Jurjus en zette de ploegen wederom op gelijke hoogte. Hierna ontstonden er geen écht dreigende situaties meer voor FC Groningen. Vlak voor het laatste fluitsignaal schoot Kevin van Veen, die in het veld was gekomen voor Valente, de bal nog op de keeper.

Daarmee speelt FC Groningen met 2-2 gelijk in een wedstrijd waar zeker drie punten in hadden gezeten. Over een week is het tijd voor de volgende wedstrijd. Dan speelt FC Groningen thuis tegen de huidige nummer 1: Roda JC.