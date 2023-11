Eindelijk weer drie punten FC Groningen na winst tegen tiental Eindhoven

Foto Wouter Holsappel. FC Groningen - FC Eindhoven

FC Groningen heeft voor het eerst sinds twee maanden weer eens gewonnen. Vrijdagavond werd in het Euroborgstadion FC Eindhoven verslagen, dat een ruim een half uur met tien man speelde: 2-1.

FC Groningen begon in af en toe winterse omstandigheden goed. Wouter Prins schoot in de eerste minuut over. Na 18 minuten werd een inzet van Jorg Schreuders door Eindhoven doelman Jorn Brondeel net tot corner verwerkt. Na de hoekschop kon Radinio Balker na een fraaie combinatie over rechts van dichtbij raak schieten: 1-0.

FC Groningen verloor het initiatief en na 36 minuten kwam Eindhoven op 1-1. Schreuders maaide bij het uitverdedigen finaal langs de bal en Jasper Dahlhous schoot via Balker raak.

Rood

Na een uur spelen moesten de Brabanders met tien man verder nadat Mawouna Amevor rood kreeg wegens het neerleggen van de doorgebroken Romano Postema. Dat leverde kort daarop een kans op voor Postema die door Brondeel gekeerd werd. FC Groningen voerde de druk op. Brondeel stopte een schot van Schreuders en Balker kopte op de paal. Ook Leandro Bacuna stuitte op Brondeel.

Winst

Na 81 minuten kwam FC Groningen toch op voorsprong. Invaller Laros Duarte schoot in vanaf een meter of 18 en de ook ingevallen Kevin van Veen toucheerde die inzet nog even: 2-1. Johan Hove mikte in blessuretijd net naast.

FC Groningen steeg door de winst naar de 13e plaats in de eerste divisie met 19 punten uit 15 wedstrijden. Dat is één plek achter Eindhoven. Maandag speelt FC Groningen uit tegen Jong AZ.