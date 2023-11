Eén fiets-loopbrug bij Gerrit Krolbrug donderdag en vrijdag al dicht; Rijkswaterstaat waarschuwt voor drukte

Foto: 112 Groningen

Een van de fiets-loopbruggen van de Gerrit Krolbrug is donderdag en vrijdag tussen 09:00 en 15:00 uur afgesloten.

Tijdens de afsluitingen wordt de middengoot zodanig aangepast, dat deze niet meer kan worden gebruikt. Het zijn voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de tijdelijke hellingbanen voor fietsers en voetgangers, die bij de in 2021 aangevaren brug worden gebouwd. Tijdens de werkzaamheden aan de hellingbanen, die volgende week maandag gaan beginnen, is de westelijke fiets-loopbrug ook dicht.

Rijkswaterstaat waarschuwt fietsers en voetgangers dat het tijdens de afsluitingen van donderdag en vrijdag en de rest van de bouwperiode druk kan worden op de andere fiets- en loopbrug. Fietsers krijgen het advies gebruik te maken van de omleidingsroutes over de Noordzeebrug en de Oostersluis. Brommers en scooters kunnen niet meer gebruikmaken van de Gerrit Krolbrug. Zij moeten omrijden via de Noordzeebrug of de Oostersluis.

De hellingbanen worden begin volgend jaar opengesteld en blijven liggen tot de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug van start gaat. Die zou er dan in 2029 moeten liggen.