Duurzame dinsdag: een energiecoach als cadeau

Foto: Duurzaam Groningen

Aline Bus van Duurzaam Groningen neemt ons iedere maand mee in het duurzame nieuws in de gemeente Groningen.

Iedere derde dinsdag van de maand komt ze bij ons in de studio om te vertellen over huis-tuin-en-keuken-duurzaamheid. Wat allemaal voorbij kan komen zijn besparingstips, kortingen, grote en kleine oplossingen voor in en rondom huis.

Inwoners van Groningen hebben meer dan 126.000 tegels gewipt tijdens het NK tegelwippen. ‘En dat komt goed uit’, vertelt Aline Bus, ‘want het najaar is namelijk het jaargetijde bij uitstek om planten in je tuin te zetten.’ Tijdens de feestdagen is het mogelijk om je buren, familie of vrienden een energiecoach cadeau te doen. ‘Als je nu een gratis energiecoach aanvraagt, dan neemt de coach een cadeautje mee met daarin een bon voor een energiecoach en een lekkernij.’

Aline Bus heeft een tip voor de mensen die veel bladeren in hun tuin hebben. Je kunt ze namelijk gerust laten liggen onder struiken en planten. ‘In de winter zijn bladeren namelijk voeding voor de grond onder bomen en struiken.’ In de zomer houden bladeren veel hitte tegen.

Aline Bus was te gast tijdens de OOG Ochtendshow en beluister hieronder het hele interview: