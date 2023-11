Duizenden gratis bomen en struiken voor Groningers

De burgerbeweging Meer Bomen Nu gaat van 4 november tot begin maart aan de slag om 25 duizend, veelal inheemse, bomen en struiken te verplanten.

Komende winter is de tweede keer dat Meer Bomen Nu Groningen van start gaat. Het doel is om in totaal 50 duizend bomen en struiken een tweede kans te geven. Vorig jaar werden de eerste 25 duizend exemplaren verplant. De eerste acties van deze winter staan op punt van beginnen.

Meer Bomen Nu verplant zaailingen die nu op plekken staan waar ze niet uit kunnen groeien tot volwassen boom. Deze krijgen een tweede kans. Zo krijgt de berk in het maaipad een tweede kans in de windsingel van het voedselbos. Elke boom maakt jaarlijks vele zaailingen. Veel van deze zaailingen overleven het niet omdat ze opkomen op ongeschikte plekken. Ze staan bijvoorbeeld te dicht bij het pad en worden daarom afgemaaid. Samen met tal van boswachters en groenbeheerders scheppen de vrijwilligers van Meer Bomen Nu deze kansarme boompjes met wortel en al uit. Vervolgens worden ze gratis uitgedeeld aan iedereen die ze wil hebben.

De campagne versnelt vergroening en dat is winst voor het klimaat. Iedereen kan meedoen. Mensen die bomen willen kunnen zich aanmelden via de website http://www.meerbomen.nu/ikwilbomen. Mensen die willen helpen kunnen zich melden via http://www.meerbomen.nu/ikwilhelpen