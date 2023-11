Drugshandelaar had 59 bolletjes verstopt

Foto: 112 Groningen

Agenten hebben woensdagmiddag bij de zogenoemde gele loper een 24-jarige Groninger aangehouden voor handel in drugs. Dat meldt de website 112groningen.

De man had 59 bolletjes drugs verstopt in fietslampjes. De politie kwam in actie na signalen van wijkbewoners en ondernemers. Die klaagden over overlast van dealers en gebruikers rond de gele loper, het gebied tussen het Zuiderdiep en de Kleine Haddingestraat.

De agenten hebben bovendien bekeuringen uitgedeeld op basis van het samenscholingsverbod. Dat verbod kwam er om het dealen van drugs tegen te gaan.