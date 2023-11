Drinkwater in Groningen wordt duurder

Foto: Tom Veenstra

Het drinkwater in Groningen wordt volgend jaar per duizend liter zeventien eurocent duurder dan dit jaar. Dat heeft het waterbedrijf bekend gemaakt.

In 2024 wordt 2,26 euro per duizend liter betaald. Dat was 2,09 euro. Ook het vastrecht gaat omhoog. Mensen met een watermeter betalen voortaan 73,67 per jaar exclusief belasting. Dit was dit jaar 67,28. Mensen zonder watermeter gaan 169,17 per jaar betalen, inclusief vastrecht, maar exclusief belasting. Dit was dit jaar 148,12. euro. De tariefstijging is nodig om te kunnen blijven investeren in de drinkwatervoorziening voor de toekomst.

“De vanzelfsprekendheid waarmee we in Nederland de kraan opendraaien, staat in scherp contrast met de uitdagingen waar de waterbedrijven voor staan”, aldus Waterbedrijf Groningen. “Klimaatadaptatie, bevolkingsgroei, vervuiling, verduurzaming en de toenemende vervangingsopgave van ondergrondse infrastructuur vragen om een forse toename van investeringen. Ook in Groningen”.