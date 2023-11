Drie stembureaus in Plantsoenbuurt niet toegankelijk voor mensen met beperking

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Ondanks dat alle stembureaus toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking, geldt dat niet voor drie stemlokalen in de gemeente. Opvallend detail is dat deze stembureaus allemaal in de Plantsoenbuurt zijn te vinden.

De afgelopen periode heeft Open State Foundation onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van stembureaus in Nederland. Alle gegevens zijn verzameld op de website ‘Waar is mijn stemlokaal?‘. In de gemeente zijn komende woensdag, bij de Tweede Kamerverkiezingen, 135 stembureaus geopend. Verreweg het grootste deel is toegankelijk voor mensen met een beperking. Mensen in een rolstoel kunnen er bijvoorbeeld naar binnen, en er is een verlaagd schrijfblad aanwezig zodat het makkelijker is om het stemformulier in te vullen.

Plantsoenbuurt

Uit de informatie blijkt dat het stembureau in stichting De Open Poort, aan de Moesstraat, niet voor mensen met een rolstoel toegankelijk is. Dat geldt ook voor het stemlokaal in het gebouw van VRIJDAG aan de Akkerstraat. En ook het stembureau even verderop, aan de Johan de Wittstraat, is niet toegankelijk voor rolstoelers. Daarnaast zijn er zo’n 45 stemlokalen in de gemeente waar geen gehandicaptentoilet aanwezig is.

Landelijk 400 stembureaus niet toegankelijk

Landelijk zijn er meer dan 400 stembureaus die niet toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. In totaal zullen er 9.800 stembureaus geopend zijn. Dit betekent dat ongeveer 4,5 procent van de bureaus niet volledig toegankelijk is. Deze stembureaus zijn in 108 verschillende gemeenten te vinden.