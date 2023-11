Donderdag wisselend bewolkt met lokaal een bui; weinig verandering tot na het weekend

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen kennen vrijwel hetzelfde weerbeeld: wisselende bewolking en soms een bui. Pas na het weekend kan de herfst weer wat heviger toeslaan.

Toch blijft een bui niet uit de lucht, voorspelt OOG-weerman Johan Kamphuis: “Donderdag is het wisselend bewolkt en blijft het, op een lokale bui na, zo goed als droog. Pas in de namiddag komen er een paar buien vanuit het westen opzetten. Het wordt 11 graden bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Ook vrijdag is het vaak droog, maar is er toch ook kans op een verspreide bui. Af en toe schijnt de zon even. Het wordt 9 graden bij een matige zuidenwind.”

Komend weekend verandert er weinig, vervolgt Kamphuis: “Zaterdag is er af en toe zon en valt er een bui bij een middagtemperatuur rond 10 graden. Zondag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er is veel bewolking met een enkele opklaring. Aan de temperatuur verandert weinig en het is rustig weer.”

Na het weekend kan het herfstweer weer ’toeslaan’, besluit Kamphuis: “Maandag kan het nog droog blijven, maar daarna slaat de herfst weer toe met regelmatig regen. Het kwik blijft schommelen rond een graad of 10.”