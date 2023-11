Donderdag lokaal glad door aanvriezende mist, sneeuw in het weekend lijkt Groningen voorbij te gaan

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

De komende dagen blijft koud weer de boventoon voeren in het Groningse weerbeeld. Droge sneeuw maakt het weerbeeld voorlopig nog niet compleet in ons gebied. In plaats daarvan is het mist wat de boventoon lijkt te voeren.

Die mist laat zich ook donderdag flink zien, aldus OOG-weerman Johan Kamphuis: “Donderdag zijn er hardnekkige mistbanken en schommelt het kwik rond het vriespunt, na een start met lichte tot matige vorst. Er staat weinig wind uit het westen tot zuidwesten. Lokaal kan het glad zijn door aanvriezende mist.”

In de nacht naar vrijdag daalt het kwik 3 tot 5 graden onder het vriespunt, vervolgt Kamphuis. Volgens de weerman is er dan opnieuw kans op mist en lokale gladheid. “Ook vrijdag is er eerst mist. In de middag wordt het zicht beter en misschien dat de zon even doorbreekt. Bij rustig weer schommelt het kwik rond het vriespunt. In de nacht is er opnieuw lichte tot matige vorst, met temperaturen tussen -4 tot -7 graden.”

Kamphuis denkt dat komend weekend overwegend droog weer brengt. De kans op sneeuw die woensdag op de radar leek te verschijnen is kleiner geworden, aldus de weerman: “Een sneeuwgebied lijkt ons zondag toch niet te kunnen bereiken. Verder is het wisselend bewolkt weer. Overdag schommelt het kwik rond of ene graadje boven het vriespunt en in de nachten vriest het enkele graden. De kans op nacht- en ochtendmist neemt af, maar verdwijnt niet.”