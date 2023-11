Donar komt vijf punten tekort in oefenpot tegen kampioen van België

Foto via Donar

Met een eindstand van 91-96 heeft Donar woensdagmiddag een oefenduel verloren van Kangoeroes Mechelen, de Belgisch kampioen van vorig seizoen.

Donar miste voor de oefenwedstrijd in Winschoten drie spelers. Mechelen stond wel met een voltallige ploeg op het veld. Een fel eerste kwart eindigde in een voorsprong voor Donar (25-18), hoewel Mechelen steeds beter in het spel kwam. Mechelen komt in het tweede kwart bijna langszij en de twee ploegen gaan met een ruststand van 43-42 de kleedkamers in.

De eerste tien minuten na de rust is Mechelen de baas en na dertig minuten spelen stond Donar met 9 punten achter (61-70). Donar lijkt te snakken naar winst en zet alles op alles om het vierde kwart naar zich toe te trekken. Maar voor een gelijke stand of overwinning blijft net te weinig tijd over. De twee ploegen stapten met een eindstand van 91-96 van de vloer.

Een volledig wedstrijdverslag is terug te lezen op de website van Donar.

De eerstvolgende wedstrijd van Donar is komende zondag. Dan neemt Donar het in een uitwedstrijd op tegen ZZ Leiden. Pas op 28 november speelt Donar weer MartiniPlaza, opnieuw tegen Leiden.