Donar-icoon Albert van der Ark (61) overleden

Foto: Donar.nl

Albert van der Ark, voormalig speler en bestuurslid van Donar, is maandag op 61-jarige leeftijd overleden. Dat is dinsdag bekendgemaakt.

Van der Ark speelde drie periodes voor Donar. Van 1981 tot 1983, 1986 tot 1988 en van 1991 tot 1995. “Hij maakte indruk met zijn onorthodoxe speelstijl”, schrijft Donar op haar website. “Hij was deelgenoot van historische momenten, waaronder het eerste kampioenschap en de overwinning op Maccabi Tel Aviv.” Die overwinning mag met recht een basketbalstunt worden genoemd. Donar versloeg Maccabi in Tel Aviv met 76-69.

“Van der Ark was de verpersoonlijking van de echte topsportmentaliteit”

Nadat Van der Ark stopte als basketballer, was het basketbalvirus nog lang niet verdwenen. In 2002 keerde hij terug bij Donar als bestuurslid technische zaken. “Hij wilde absoluut het hoogst mogelijke met Donar bereiken. De komst van Ton Boot als coach, van 2003 tot 2007, was dan ook zeker geen toeval, evenmin als de sterke band die hij met de succescoach had. Twee landskampioenschappen en twee bekerwinsten waren de oogst van zijn bestuursperiode. Van der Ark was de verpersoonlijking van de echte topsportmentaliteit en had daarmee succes. Hij effende zodoende de weg voor zijn opvolger Martin de Vries en staat daarmee ook aan de wieg van de latere succesperiode.”

“Nalatenschap nog steeds zichtbaar”

Van der Ark nam rond de jaarwisseling 2011-2012 afscheid als bestuurder van Donar. “Zijn sportieve erfenis werd onder meer voortgezet door zijn zoon Yannick, die vier seizoenen, van 2010 tot 2014, voor Donar uitkwam. Op allerlei manieren is de nalatenschap van Albert nog steeds zichtbaar binnen Donar en het Nederlandse basketbal.”