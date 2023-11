Dollemansrit door Eelderwolde en Stad kost 22-jarige zonder rijbewijs werkstraf en voorwaardelijk cel

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een wilde achtervolging door Eelderwolde en Groningen kost een 22-jarige man uit Kropswolde zonder geldig rijbewijs 120 uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijk cel.

Dat meldt RTV Noord vrijdagmiddag, na een uitspraak van de rechtbank aan het Guyotplein. Waar het OM een flinke celstraf voor ogen had voor de man, ging de rechter toch voor het opleggen van een werkstraf, omdat de Kropswolder zich had laten opnemen in een kliniek.

De 22-jarige raakte eerder al zijn rijbewijs kwijt en op de dag van de achtervolging (12 april jongstleden) zat de man ook in het beklaagdenbankje voor verkeersmisdrijven. Waarschijnlijk had hij daar honger van gekregen (en mogelijk ook zin in lachgas), want de man ging naar de McDrive bij Ter Borch.

Hoewel niet bewezen werd dat de man onder invloed was, deed hij zo lang over de rit door de afhaalstraat van de fastfoodketen dat omstanders de politie inschakelden. Die besloot de Kropswolder niet af te wachten en vloog met hoge snelheid richting Hoogkerk. De man raakte tijdens de wilde rit bijna een rolstoeler, reed over fiets- en voetpaden en schampte meerdere voertuigen. De politie beëindigde de dollemansrit op de Laan 1940-1945. Agenten vonden een hoeveelheid lachgas in de auto.