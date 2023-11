Dinsdag flinke opklaringen en een enkele bui

De aankomende dagen wordt het herfstachtig weer met regen, zonneschijn en een krachtige wind. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er eind van de week zelfs kans op vorst.

Dinsdag zijn er flinke opklaringen, afgewisseld door wolkenvelden en een enkele bui. Het wordt 11 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, kracht 3 tot 5.

Woensdagochtend is het droog en schijnt de zon nu en dan. In de middag neemt de bewolking toe, later gevolgd door lichte regen. In de avond volgt meer regen. Het wordt 10 graden bij een naar (vrij) krachtig toenemende zuidenwind, kracht 5 tot 6.

Donderdag is er af en toe zon en is het overwegend droog, hoewel een lokale bui niet helemaal is uit te sluiten. Het wordt 10 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, kracht 4 tot 5.

Vrijdag en zaterdag vallen er enkele buien. Zondagochtend lijkt het droog te blijven, maar komt later op de dag een regengebied op ons af. Bovendien zien we eerst regelmatig de zon en gaat de wind aan de ketting. Al met al krijgt het weer vanaf vrijdag een wat vriendelijker karakter door nu en dan zon en minder wind. De onstabiliteit gaat er niet uit. Overdag wordt het rond 9 graden en de nachten worden kouder met in het weekend zelfs kans op wat grondvorst.