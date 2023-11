Digitaal meerijden met de treinmachinist langs vernieuwd Hoogeveen: “140 kilometer per uur”

Still uit video / machinist Stefan

In zijn nieuwste video neemt machinist Stefan zijn kijkers mee op de treinrit van Zwolle naar Groningen. De video geeft een mooi beeld van de werkzaamheden bij Hoogeveen.

In de oude situatie kon Hoogeveen met maximaal 80 kilometer per uur gepasseerd worden. Vorig jaar is spoorbeheerder ProRail een project gestart om dat aan te pakken. Als gevolg van materiaaltekort door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne moest het project aanvankelijk worden stilgelegd, maar kon het uiteindelijk in de afgelopen maanden afgerond worden. Op Hoogeveen is het derde spoor verwijderd. De grootste aanpassing is gedaan aan de spoorboog. Deze bocht was de oorzaak dat er afgeremd moest worden. ProRail heeft de bocht opnieuw gelegd, waarbij verkanting is toegepast.

Verkanting

De verkanting is het verschil in hoogte tussen de twee spoorstaven in een bocht. De buitenste spoorstaaf ligt iets hoger dan de binnenste staaf. Dit zorgt ervoor dat de trein een middelpuntzoekende kracht krijgt, waardoor deze niet uit de bocht kan schieten. De hoeveelheid verkanting is afhankelijk van de snelheid van de trein en de straal van de bocht. Verkanting zorgt ervoor dat treinen veiliger door bochten kunnen rijden, zelfs bij hoge snelheden. En dat is ook de reden waarom in de nieuwe situatie Hoogeveen met 140 kilometer per uur kan worden gepasseerd.

Gladde sporen

In het filmpje van Stefan is de herfst in optima forma te zien. Dat wil zeggen: ook de nadelen. Op station Assen krijgt de machinist te maken met gladde sporen door bladval en weersomstandigheden, waardoor de remweg langer is. Na een storing in de Automatische Treinbeïnvloeding bij Onnen, wordt uiteindelijk zonder verdere problemen Groningen bereikt.

Bekijk hier het filmpje: