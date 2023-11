Deurmatten en raamstickers voor ondernemers in Stad

Foto: Nienke Maat voor Marketing Groningen

Een charmeactie om de ondernemers van Groningen te bedanken: in het kader van de campagne ‘Sounds like Groningen’ werden vrijdag welkomstdeurmatten en eigenwijze raamstickers uitgedeeld (met een knipoog naar The Rolling Stones) bij winkeliers in Stad.

De actie was onderdeel van de Dag van de Ondernemer, die vandaag in meer dan 150 landen wordt gevierd. Op de raamstickers staan naar het Nederlands vertaalde songteksten van The Rolling Stones, om zo aan te sluiten bij de tentoonstelling The Rolling Stones – Unzipped in het Groninger Museum.

“De charmeactie benadrukt dat ondernemers een essentiële pijler vormen voor de lokale economie en maatschappij”, aldus Marketing Groningen. “De Dag van de Ondernemer vormt het perfecte moment om hierbij stil te staan.”