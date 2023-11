Dennis Ram: “Dit overtreft alle verwachtingen, ik mag nu de Tweede Kamer in”

Dennis Ram (PVV) Foto: Danja de Jonckheere

Afgaand op de peilingen is de PVV de grote winnaar geworden van de Tweede Kamerverkiezingen. Voor gemeenteraadslid Dennis Ram betekent het dat hij de Tweede Kamer in zal gaan.

Hoi Dennis! Wat is je eerste reactie?

“Ik ben heel erg blij. Deze peiling overtreft alle verwachtingen. De afgelopen periode hebben we heel hard gewerkt. We hebben posters geplakt, we hebben geflyerd. Vrijwilligers hebben ontzettend hard gewerkt. Daarom hebben we vanavond een leuke avond georganiseerd in de stad, waar we met de gemeentelijke- en provinciale fractie en de vrijwilligers bijeenzitten.”

En dan komt om 21.00 uur de exitpoll binnen …

“We zijn niet op tafel gesprongen, maar het scheelde niet veel. We sprongen op uit onze stoelen, met de handen voor onze ogen. Dit hadden we niet verwacht. Uit de laatste peilingen kwamen we op 28, 29 zetels. Vergelijkbaar met de VVD en GroenLinks-PvdA. Dat er dan in één avond nog zoveel zetels bijkomen. Ik denk dat Geert (partijleider Geert Wilders, red.) het gisteravond heel goed gedaan heeft tijdens het debat op NPO1. Nederland heeft vandaag laten horen dat men een andere koers wil varen. Nederland wil afrekenen met immigratie. Nederland wil een rechts kabinet.”

Hoe gaat het nu verder?

“Vanavond gaan we er een mooie avond van maken. Dat vind ik ook netjes voor onze vrijwilligers, om hen een leuke avond te bezorgen. En ondertussen wachten we de daadwerkelijke uitslag af. En de komende tijd ligt er voor ons een grote verantwoordelijkheid. We moeten een mooi kabinet gaan vormen. Maar als ik van de mogelijkheid gebruik mag maken, zou ik graag alle kiezers willen bedanken. Dit is een ongelofelijk sterk signaal.”

Voor jou heeft het ook persoonlijke gevolgen, want als dit zo blijft ga je naar de Tweede Kamer …

“Ik sta op plaats 26 op de kandidatenlijst inderdaad. Toen ik gevraagd werd door de partij of ik op de lijst wilde, toen dacht ik, wat leuk. Wat een mooi gebaar. Ik ben al veertien jaar actief voor de PVV en ik beschouwde de plaats op de lijst echt als een cadeau. Tot voor kort hield ik er helemaal geen rekening mee dat ik wel eens in Den Haag kon gaan belanden. Dat dit nu mag, waarbij we natuurlijk een kleine slag om de arm moeten houden, is natuurlijk geweldig. Iemand uit Groningen die in Den Haag de regio mag vertegenwoordigen, dat is natuurlijk altijd goed.”

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen zit je namens de PVV in de Groningse gemeenteraad. Gaat dat nu stoppen?

“Als ik in Den Haag terecht kom, dan stopt mijn raadswerk inderdaad. Het is namelijk niet te combineren. De gemeenteraad vergadert op woensdag. In Den Haag wordt er gewerkt op dinsdag, woensdag en donderdag. Het zal sowieso betekenen dat we op zoek moeten naar een hele goede opvolger. Ik ben nu bezig met een aantal dossiers, zoals de energielabels, het casino, de reclamebelasting: dat verdient een hele goede overdracht.”

Het klinkt alsof je al bezig bent met de toekomst …

“In Groningen gaan zoveel dingen mis. Elke straat die je inloopt, daar gaat wel iets mis. En de gemeente, de ambtenaren, werken ontzettend hard. Maar voor mijn opvolger ligt hier een grote uitdaging. Vandaag is er voor de PVV gekozen. En dat betekent dat wij met dit geschonken vertrouwen op moeten komen voor al die Groningers die in de verdrukking zitten. Op dat vlak kan het allemaal veel beter. Het huidige gemeentebestuur zal ook veel beter moeten gaan luisteren naar de mensen. De reclamebelasting bijvoorbeeld. Een grote volksopstand en een motie van afkeuring. Maar men luistert niet. Het is een stukje ideologische kokervisie, en dat zal echt anders moeten. De mensen willen het anders.”