Deelscooteraanbieder Check rolt 400 digitale parkeerhubs uit

Foto: Rick van der Velde

De nieuwe deelscootervergunning gaat deze woensdag van start. Gebruikers van de deelscooter kunnen vanaf nu alleen nog in parkeerhubs parkeren.

Groningen is als eerste stad in Nederland overgestapt naar een servicegebied met 100 procent parkeerhubs. Dat betekent dat deelscooters niet meer overal in de publieke ruimte geparkeerd mogen worden, maar op digitale parkeerlocaties. Het gaat om een fijnmazig netwerk van 400 parkeerhubs.

Check, één van de twee aanbieders, helpt de gebruikers en bewoners om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. De gemeente heeft meer dan 400 locaties aangewezen als parkeerhub voor de nieuwe vergunningsperiode van twee jaar. Deelscooters mogen vanaf nu alleen op deze locaties worden geparkeerd. Die bevinden zich verspreid over de hele gemeente, en nu ook in Beijum en Lewenborg.

De invoering van het nieuwe systeem betekent dat de publieke ruimte er beter uitziet en dat gebruikers vanaf nu precies weten waar ze een scooter kunnen vinden of parkeren. De app van Check geeft gebruikers de mogelijkheid om voorafgaand aan de rit het adres in te voeren. De app geeft vervolgens advies over de parkeersituatie op de plek van bestemming. Mocht er geen of een volle parkeerhub zijn, dan geeft de Check app dat voorafgaand aan de rit aan. Dan kunnen gebruikers een alternatieve parkeerbestemming in de buurt zoeken.