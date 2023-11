Deel van Beijum heeft nog geen stempas ontvangen

Foto: Joris van Tweel

Uiterlijk veertien dagen voor de verkiezingen hadden inwoners hun stempas moeten ontvangen, maar een deel van de wijk Beijum heeft nog altijd niets ontvangen.

“Een paar dagen geleden vroeg ik aan mijn vrouw of wij eigenlijk al een stempas hadden ontvangen voor de aanstaande verkiezingen”, vertelt een inwoner. “Maar we bleken nog niets gekregen te hebben. Vervolgens ga je in gesprek met de buren en met de overburen, en dan blijkt dat niemand iets gekregen heeft. Terwijl mensen in andere delen van de wijk de pas al wel hebben.”

“Nieuwe pas aanvragen?”

Bij de redactie van OOG Tv hebben zich de afgelopen dagen meer mensen gemeld. Uit een inventarisatie blijkt dat het vooral gaat om de omgeving Nijensteinheerd. Verschillende mensen hebben contact gezocht met de gemeente. “Daar wordt gezegd dat de passen wel verstuurd zijn, en dat het onbekend is waarom de stempassen nog niet gearriveerd zijn. Ook zijn er mensen die via WhatsApp contact hebben gezocht met de gemeente. In dat contact werd gezegd dat we maar een nieuwe pas aan moesten vragen met behulp van DigiD.”

“Via internet nieuwe pas aanvragen”

De Kiesraad laat weten dat de stempas uiterlijk op 8 november bezorgd had moeten worden. Uit navraag bij de woordvoerder van de gemeente blijkt dat daar het probleem niet bekend is. Wel zegt men onderzoek te gaan doen naar de situatie. “De stempassen zijn verstuurd naar de adressen waar iemand op 9 oktober stond ingeschreven”, wordt verteld. “Heb je een stempas niet ontvangen, ben je deze kwijt, of is de pas beschadigd, dan kun je digitaal, via internet, een nieuwe stempas aanvragen. Dit kan uiterlijk tot vrijdag 17 november 17.00 uur.”

Nieuwe stempas halen aan loket

Mensen die er digitaal niet uitkomen, hebben ook de mogelijkheid om een nieuwe stempas op te halen aan één van de loketten. Dit kan behalve bij het kantoor aan de Kreupelstraat in de stad, ook bij de kantoren aan het Raadhuisplein in Haren en aan de Hendrik Westerstraat in Ten Boer. Dit kan uiterlijk tot dinsdag 21 november 12.00 uur. Meer informatie hierover vind je op deze website.

Om volgende week woensdag te kunnen stemmen is naast een identiteitsbewijs ook de stempas nodig. Zonder stempas, die persoonsgebonden is, kan er geen stem worden uitgebracht.