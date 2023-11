Decemberactie Ten Boer deelt speelgoed uit

Ouders die het financieel moeilijk hebben konden vrijdag gratis speelgoed ophalen in het buurthuis van Ten Boer. Decemberactie Ten Boer zamelde de afgelopen weken speelgoed in, zodat de kinderen in de omgeving van het dorp ook kunnen genieten van de feestdagen. Sonja, Wilma en Daisy zijn de drijvende krachten achter de actie en dit was het tiende jaar dat ze dit deden.





”Het is hard werken, aan lunchen komen we vandaag niet toe en we zijn om negen uur vanochtend al begonnen met alles klaar zetten. Mensen zijn ons dankbaar en gaan vrolijk de deur uit, dat is waarvoor je het doet”, aldus Wilma Huisman een van de initiatiefnemers. Vorig jaar kwamen zo’n honderd ouders langs voor een cadeau en dit jaar ligt de verwachting op zo’n honderdvijftig.

Dankzij sponsoren en een subsidie van de gemeente kunnen ze het werk blijven doen. ”Vroeger hadden we een kleine ruimte met alleen maar tweedehands speelgoed, het geld maakt dat we nu ook nieuw speelgoed kunnen uitdelen”, aldus Huisman. De dames doen dit nu al tien jaar lang en zijn niet van plan te gaan stoppen. Ze zien dat de actie nog altijd nodig is en verwachten niet dat het enthousiasme bij de ouders met minder financiële middelen zal verminderen. ”Wij kunnen de situatie in de wereld ook niet veranderen, maar we kunnen wel op deze manier een beetje geluk bij de mensen brengen”.