De Poffert heeft eindelijk haar drempel: “Gewenste oplossing is echter niet behaald”

Tussen Westpoort en De Poffert is afgelopen week een drempel aangelegd. Daarmee heeft het dorp eindelijk haar drempel, maar moet tegelijkertijd erkend worden dat de gewenste oplossing niet behaald is.

“Afgelopen woensdag is de drempel aangelegd”, vertelt bewoner Kees de Bock. “We hebben daar jaren hard voor geknokt. In het dorp wordt er te snel gereden. Dat is ook gebleken uit snelheidsmetingen die hier gedaan zijn. Als bewoner is het niet prettig als verkeer met een te hoge snelheid voor je huis langsrijdt. En het is helemaal vervelend als je bijvoorbeeld kleine kinderen hebt.”

Meer drempels

Maar met één drempel is het probleem niet verholpen. “Deze drempel ligt er nu. Na zes weken is men hier aan gewend. Omdat de drempel tussen Westpoort en De Poffert ligt, wordt er straks weer te snel gereden in het dorp. Daarom hebben we gepleit voor meer drempels. De gemeente is daar mee aan de slag gegaan, waarbij ook de gemeente Westerkwartier betrokken is. De gemeenten zagen wel iets in het voorstel, maar iets zomaar doen, dat wilden we niet. Er moest consensus bereikt worden. Uit gesprekken met andere bewoners blijkt dat zij meer drempels niet zien zitten.”

“Iedereen heeft zijn belangen”

Hoe het nu verder gaat is onbekend. “We gaan de komende periode meemaken wat het oplevert. Als het weer de spuigaten uit gaat lopen, dan weet ik niet of wij als bewoners opnieuw de kar willen gaan trekken. En je moet niet denken dat we als bewoners nu niet meer door één deur kunnen hoor. De sociale omgang is goed. Maar iedereen heeft zijn belangen. Een boer bijvoorbeeld, die wil geen drempel omdat het niet fijn is om met een trekker over zulke obstakels te rijden. En zo heeft iedereen zijn punt.”

“We gaan het de komende tijd meemaken”

Wel hadden de bewoners graag gezien dat de gemeente een onafhankelijke avond had georganiseerd. “Wij kunnen zoiets organiseren, maar dan krijg je een gekleurde avond. En we realiseren ons ook dat de situatie voor iedereen anders is. Bewoners aan de kant van Enumatil ervaren minder overlast. Dat komt omdat veel verkeer vanaf Westpoort via De Poffert afslaat, via de brug, richting Oostwold. Dus het probleem wordt op verschillende manieren beleefd. Feit is dat er nu in ieder geval aan deze kant van het dorp een drempel is gekomen, maar of dat ook echt gaat helpen. We gaan het de komende tijd meemaken.”