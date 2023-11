De grootste kleurplaten komen uit Haren

De Grote Winterkleurplaat. Foto: Pepijn Janzen Illustrations via Facebook

Met het koudere en nattere weer moet je soms zoeken naar binnenactiviteiten. Een kleurplaat kan zo’n activiteit zijn. Met de kleurplaten van Pepijn Janzen uit Haren ben je wel even zoet, want hij maakt XXL-exemplaren.

Dat begon met een Sinterklaaskleurplaat, vertelt Janzen zaterdag in Haren Doet op OOG Radio. “Er is een kasteel in Heemskerk wat ingericht is als het kasteel van Sinterklaas. Ik vond het gaaf om een soort doorsnede te maken van dat kasteel waarop je alle details zou kunnen zien, maar dat werkt niet op een klein formaat. Daarom dacht ik dat ik het wel groot moest aanpakken en toen kwam het idee om een hele grote kleurplaat van dat kasteel te maken.”

Het leverde Janzen veel positieve reacties op en een vervolg kon dan ook niet uitblijven. Dat vervolg is er nu met een winterkleurplaat van een kerstdorp. Daarin zitten bekende elementen, want de illustrator heeft zich laten inspireren door Haren. Zo is bijvoorbeeld de bekende gouden krakeling van een banketbakkerij in het dorp terug te vinden in de kleurplaat.

“Ik loop zo vaak hier door het dorp waardoor er altijd dingen zijn in je omgeving die je meeneemt. Bij één van de bakkers hangt een grote gouden krakeling aan de gevel, die moest ik wel meenemen in de kleurplaat”, zegt Janzen. Verder bestaat het winterse tafereel uit de traditionele ingrediënten. “Het is een beetje het kerstdorp zoals je dat in de tuincentra ziet met nostalgische huisjes, een bakkertje, kerkje, oliebollenkraam en schaatsertjes op het meer, dat soort dingen. 1,20 meter breed en 85 centimeter hoog.”

De kleurplaten zijn op de website van Janzen te verkrijgen, maar ook bij verkooppunten, waaronder Boekhandel Boomker in Haren, dat ook een winactie aan de winterkleurplaat heeft verbonden. “Bij de winactie is de vraag hoeveel verwijzingen naar kinderboeken mensen in de kleurplaat kunnen vinden.”

Luister het interview met Pepijn Janzen hier: